Tres personas fueron rescatadas tras caer a una quebrada por siniestro en Conocoto

Los Bomberos de Quito ejecutaron labores de rescate de tres personas que cayeron a una quebrada.

Un operativo de emergencia se desplegó, la noche de este domingo 7 de junio de 2026, en el sector de Conocoto, al suroriente de Quito, luego de que un siniestro de tránsito provocara la caída de tres personas a una quebrada.

Según informó el Cuerpo de Bomberos de la capital, la emergencia se registró en la calle Princesa Toa, donde personal especializado acudió para ejecutar las labores de rescate.

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Los equipos de socorro lograron poner a salvo a las tres personas afectadas, quienes posteriormente recibieron atención prehospitalaria en el lugar del incidente.

"Tres personas cayeron a una quebrada y fueron rescatadas por nuestro equipo para luego recibir atención prehospitalaria", dijo el Cuerpo de Bomberos, en su cuenta de X.

Tras este siniestro, el organismo de emergencia reiteró el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, mantener la atención en la vía y conducir con responsabilidad para prevenir accidentes