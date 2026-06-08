Tragedia en Ambato: joven de 22 años murió aplastado por su propio camión

Un joven de 22 años perdió la vida la madrugada del domingo 7 de junio de 2026 en Ambato, luego de quedar atrapado entre un camión y un bus interprovincial estacionado.

La Policía investiga las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La tragedia se registró en la capital tungurahuense y dejó consternados a familiares y allegados de Jefferson Stalin Sangucho, un joven oriundo del sector de San Andrés, en el cantón Píllaro.

Según información preliminar, la víctima falleció tras quedar aplastada entre dos vehículos pesados.

¿Cómo ocurrió el accidente en Ambato?

De acuerdo con los primeros reportes, tres jóvenes se encontraban dentro de un camión consumiendo bebidas alcohólicas.

El hombre, que sería el dueño del camión, habría bajado del automotor y minutos después sucedió el siniestro.

Mientras el joven permanecía fuera del automotor, el camión habría comenzado a desplazarse inesperadamente. Versiones extraoficiales señalan que una de las personas que permanecía en la cabina habría retirado el freno de mano, presuntamente como una broma.

Al percatarse del movimiento del vehículo, Jefferson Sangucho habría intentado detenerlo. Sin embargo, terminó atrapado entre el camión y un bus de la cooperativa Flota Pelileo que se encontraba estacionado a pocos metros del lugar.

Policía investiga las circunstancias del hecho

El impacto provocó que el joven quedara comprimido entre ambos vehículos, causando su fallecimiento en el sitio.

Personal de emergencia y agentes de tránsito acudieron a la escena tras recibir la alerta ciudadana.

Miembros de la Policía Nacional realizaron las primeras diligencias para determinar cómo ocurrió el incidente. Además, las personas que acompañaban a la víctima fueron retenidas para rendir versiones dentro de la investigación.

Personal de Medicina Legal efectuó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Centro Forense de Ambato para los procedimientos correspondientes.