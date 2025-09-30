Buses de Cuenca suspenden servicio por falta de pago de compensaciones, según Alcalde

Buses de Cuenca paralizaron sus servicios por falta de pago de compensaciones.

El servicio de buses de Cuenca fue suspendido "de manera unilateral" desde las 20:00 del lunes 29 de septiembre de 2025, según informó el alcalde de esa ciudad Cristian Zamora.

Según informó Zamora este martes en sus redes sociales, la Cámara de Transporte suspendió el servicio ante la falta de pago de las compensaciones por la eliminación del subsidio al diésel.

Sin embargo, Zamora aclaró que en horas de la mañana el servicio operó con normalidad. Mientras que en la noche se activó un plan de emergencia.

Zamora solicitó en su mensaje a la Gobernación de Azuay información respecto a los pagos ofrecidos por el Gobierno.

El Burgomaestre pidió que en caso de que se verifique dicho incumplimiento, se gestione los pagos "para que se retome la operación normal en las noches".

De acuerdo con el Alcalde de Cuenca, el servicio de transporte podría suspenderse también en la noche de este martes, por lo que se preparan acciones emergentes.

Por su parte la Cámara de Transporte no se ha pronunciado al respecto. Pero cuando se anunció la eliminación del subsidio del diésel rechazaron la medida y pidieron la derogatoria del Decreto Ejecutivo.