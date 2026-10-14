Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

Cámaras capataron a chofer de bus en presunto estado etílico intentando huir en Macas

Una alerta ciudadana habría permitido a las autoridades ubicar y detener la marcha del bus de transporte público. 

Policía persigue a un conductor de bus en Macas, quien estaría en aparente estado etílico.

Captura de pantalla

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

14 oct 2026 - 11:52

Unirse a Whatsapp

Cámaras del ECU 911 captaron el momento que un conductor de un bus de transporte público, en aparente estado etílico, intentó huir de la Policía. El hecho ocurrió en el sector del terminal terrestre de Macas, en la provincia de Morona Santiago.

Según el reporte de las autoridades, ciudadanos alertaron del estado del conductor y mediante las cámaras de videovigilancia ubicaron a la unidad

En las imágenes se observa a un patrullero detener la marcha del autobus y mientras los uniformados se acercan a verificar la novedad, el chofer baja de la unidad y camina hacia la parte posterior del bus, intenta quitarse la camisa e ingresar en una transversal. 

Sin embargo, los policías se percatan de la aparente huida e inician una persecución. El conductor corre para no ser alcanzado, en medio camino se cae, vuelve a levantarse y unas cuadras más adelante él mismo regresa y se entrega a los uniformados.

El hombre fue esposado y llevado en una patrulla ante la autoridad competente. El bus también fue retenido por lo que los pasajeros tuvieron que tomar sus pertenencias y bajar de la unidad de transporte.

Te puede interesar