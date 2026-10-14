Cámaras capataron a chofer de bus en presunto estado etílico intentando huir en Macas

Policía persigue a un conductor de bus en Macas, quien estaría en aparente estado etílico.

Cámaras del ECU 911 captaron el momento que un conductor de un bus de transporte público, en aparente estado etílico, intentó huir de la Policía. El hecho ocurrió en el sector del terminal terrestre de Macas, en la provincia de Morona Santiago.

Según el reporte de las autoridades, ciudadanos alertaron del estado del conductor y mediante las cámaras de videovigilancia ubicaron a la unidad.

En las imágenes se observa a un patrullero detener la marcha del autobus y mientras los uniformados se acercan a verificar la novedad, el chofer baja de la unidad y camina hacia la parte posterior del bus, intenta quitarse la camisa e ingresar en una transversal.

Sin embargo, los policías se percatan de la aparente huida e inician una persecución. El conductor corre para no ser alcanzado, en medio camino se cae, vuelve a levantarse y unas cuadras más adelante él mismo regresa y se entrega a los uniformados.

El hombre fue esposado y llevado en una patrulla ante la autoridad competente. El bus también fue retenido por lo que los pasajeros tuvieron que tomar sus pertenencias y bajar de la unidad de transporte.