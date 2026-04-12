Camión se voltea y aplasta un auto en Ambato

Un siniestro de tránsito se registró el sábado 11 de abril de 2026 en una curva del paso lateral norte de Ambato.

Al no lograr frenar, un camión se volteó sobre un automóvil pequeño aplastándolo y dejando hundida toda la parte de adelante.

Un padre y su familia resultaron ilesos

Las tres personas que circulaban al interior del vehículo pequeño resultaron ilesas, sin embargo, condenaron el hecho.

“Veníamos bajando cuando el camión comenzó a frenar y a virarse, traté de esquivarlo, pero me cayó encima”, contó el hombre que viajaba junto a su esposa y su hijo.

Moradores del sector ayudaron al conductor que quedó atrapado en el vehículo sin poder salir. Tras ser leberado, exigió que el propietario del camión cubra los daños materiales.