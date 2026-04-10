Tragedia en Guayaquil: niño de cinco años fallece tras caer en una piscina

Un niño de cinco años perdió la vida tras caer en una piscina, la tarde del 9 de abril de 2026, en Guayaquil. El hecho causó conmoción en el Puerto Principal.

El hecho ocurrió en un complejo recreativo ubicado en el norte de la ciudad. Según las primeras investigaciones, el menor se resbaló cerca del borde, se golpeó la cabeza y cayó al agua.

El hecho ocurrió cuando el menor se encontraba junto a familiares y adultos, según Primicias. La Policía inició investigaciones para esclarecer las condiciones en las que ocurrió la muerte

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La emergencia se registró poco después del mediodía. Aunque el niño fue auxiliado y trasladado a una casa de salud, los equipos médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

Personal de Criminalística acudió al hospital para realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar indicios para la investigación.

El padre del menor también acudió al hospital. Él se encontraba trabajando cuando recibió la noticia a través de una llamada de emergencia de un familiar.