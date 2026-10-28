Comunidad internacional envía mensajes de solidaridad tras la tragedia de trenes en España

Equipos de rescate realizan labores de búsqueda de personas heridas tras el choque de dos trenes en España

El choque de dos trenes de alta velocidad cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo ha dejado ya 64 personas fallecidas, según las últimas actualizaciones de los servicios de socorro de España.

La brutalidad del accidente desató una oleada de mensajes de solidaridad y pésames a escala mundial.

Gobiernos de Europa y América han mostrado su apoyo al pueblo español.

Presidentes, primeros ministros y cancillerías han utilizado canales diplomáticos y plataformas digitales para expresar su consternación ante la pérdida de vidas humanas y muestran respaldo a quienes realizan tares de rescate en la zona del siniestro.

Reacciones de gobiernos y autoridades

Rey Felipe VI y Pedro Sánchez (España): El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto con sus ministros y los representantes de la oposición suspendieron sus agendas oficiales en señal de duelo.

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​La Casa Real envió sus muestras de pesar y en la red social X, el rey Felipe VI envió un mensaje de apoyo a los afectados.

Emmanuel Macron (Francia): El presidente francés señaló como un "terrible accidente ferroviario" y transmitió solidaridad directa de la nación francesa hacia las familias afectadas y los brigadistas en el terreno.

Giorgia Meloni (Italia): La primera ministra italiana manifestó la cercanía de su Gobierno y de todo el pueblo italiano con España "en estas horas tan difíciles", enviando un mensaje de aliento.

Friedrich Merz (Alemania): El canciller alemán expresó su profunda conmoción por las consecuencias del siniestro en Toledo y aseguró que el pueblo germano se encuentra de duelo junto a sus aliados españoles.

Andy Burnham (Reino Unido): El primer ministro británico inició su sesión semanal ante el Parlamento dedicando palabras de pésame a las víctimas y extendiendo el respaldo de su país ante el devastador accidente.

Luís Montenegro (Portugal): El primer ministro portugués transmitió su "profunda solidaridad" a los allegados de las víctimas y puso a disposición de las autoridades españolas todos los recursos de auxilio que fuesen necesarios.

Cancillería de Ecuador: El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador envió sus sentimientos de pesar y solidaridad al pueblo español, sumándose al acompañamiento diplomático internacional por las víctimas y deseando la pronta recuperación de todos los heridos.