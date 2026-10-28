Choque de trenes en España deja más de 64 fallecidos y colapsa el servicio ferroviario

Imagen difundida por la Guardia Civil muestra los daños provocados por la colisión entre los dos trenes de alta velocidad

Un choque entre dos trenes de alta velocidad conmociona a España. El accidente se registró este miércoles 28 de octubre aproximadamente a las 08:54 AM (Hora España).

Los trenes colisionaron cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid.

Según diario El País, los balances preliminares de las autoridades de Castilla-La Mancha, se registran al menos 64 personas fallecidas, una cifra que podría aumentar conforme avancen las labores de rescate. No existe un dato preciso de personas heridas.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La colisión se produjo en el kilómetro 118 del tramo que conecta Madrid con Andalucía, en la jurisdicción de Mora, Orgaz y Los Yébenes.

Una unidad AVE operada por la empresa estatal Renfe embistió por la parte de atrás a una unidad de la firma privada Iryo que se encontraba detenida sobre la vía.

Al momento del choque 544 pasajeros ocupaban ambos trenes, 397 a bordo del AVE y 147 en la unidad de Iryo.

La fuerza del choque provocó el descarrilamiento de uno convoyes y causó que al menos dos vagones cayeran por una ladera adyacente a los rieles, dejando a decenas de personas atrapadas.

A las 09:15 AM (Hora España) las autoridades activaron el Plan Territorial de Emergencia (Platecam) y desplegaron un operativo compuesto por equipos de bomberos, rescatistas de Protección Civil, tres helicópteros medicalizados, dos ambulancias de soporte vital avanzado y personal especializado de la Unidad Militar de Emergencias.

El flujo de personas heridas y rescatadas ha provocado la saturación de los centros de asistencia médica de la zona. Los hospitales de Toledo, Ciudad Real y Alcázar de San Juan han suspendido todas las cirugías no urgentes para priorizar la atención médica de los afectados por el accidente.

Lo que se sabe sobre la causa del accidente

Los primeros indicios apuntan a una posible falla en la señalización del trayecto o a una descoordinación humana desde el centro de mando operativo.

El choque se produce en medio de la campaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, por lo que las principales fuerzas políticas suspendieron de inmediato sus actos oficiales.

Este incidente ferroviario ocurre a menos de un año del choque registrado en Adamuz, Andalucía, lo que reavivó el debate sobre la seguridad en la red ferroviaria de alta velocidad de España.