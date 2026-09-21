Inamhi alerta por lluvias intensas y tormentas en la Costa hasta el 23 de septiembre

El Gobierno Nacional entregó a los GADs los lineamientos sobre cómo actuar ante El Niño

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta de lluvias de variable intensidad en la región Litoral entre el 19 y el 23 de septiembre de 2026.

Según el pronóstico, los episodios de mayor intensidad podrían estar acompañados de tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento, principalmente en sectores del norte, centro e interior de la Costa.

Los días con mayor probabilidad de precipitaciones intensas serán el 21 de septiembre, así como la noche del 22 y la madrugada del 23 de septiembre.

¿Qué zonas tendrán mayor impacto?

Esmeraldas

Manabí

Santo Domingo de los Tsáchilas

Los Ríos

Norte de Guayas

Las condiciones meteorológicas podrían provocar acumulación de agua en viviendas, establecimientos comerciales y caminos susceptibles a inundaciones.

Además, las autoridades advierten que el estado de las vías podría verse afectado por agua estancada, caída de árboles y presencia de niebla, lo que podría reducir la visibilidad y dificultar la circulación.

Durante las tormentas podrían registrarse descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte.Asimismo, existe la posibilidad de crecidas de cuerpos de agua en zonas del interior de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí y el norte de Los Ríos.

¿Por qué se producen estas condiciones?

Según el Inamhi, entre los factores que favorecerán este escenario están el ingreso de humedad desde el norte, la convergencia de vientos en niveles bajos y la influencia de una zona de baja presión conocida como Vaguada Monzónica.

A esto se suman las altas temperaturas de la superficie del mar y el desarrollo de la fase cálida del fenómeno de El Niño.