¡Impresionante! Una cascada se desborda en segundos frente a conductores en la vía Loja-Zamora

Las intensas lluvias provocaron el cierre de la vía Loja-Zamora este viernes 3 de julio de 2026.

Videos difundidos por ciudadanos muestran el momento en que el caudal de una cascada aumenta de forma repentina y cae sobre la carretera, mientras varios vehículos permanecían detenidos por el riesgo de deslizamientos.

Los ciudadanos reportaron el cierre de la carretera Loja-Zamora, a la altura del sector El Retorno, debido a las condiciones generadas por las fuertes lluvias registradas en la zona.

En videos compartidos en redes sociales se observa a varios camiones y vehículos detenidos sobre la vía mientras esperan que las autoridades determinen si existen condiciones para retomar la circulación.

Segundos de pánico: El desbordamiento de la cascada

Uno de los registros captó el momento en que el caudal de una cascada ubicada junto a la carretera aumenta de forma drástica en pocos segundos, formando una caída de agua que cubre parte de la vía.

Las personas que se encontraban en el sitio, incluidos agentes de control, se alejaron del lugar como medida preventiva mientras observaban la fuerza con la que descendía el agua sobre la carretera.

Vehículos atrapados y deslizamientos en la ruta

Además del incremento del caudal, usuarios reportaron deslizamientos de tierra en distintos puntos de la vía, especialmente en los sectores El Velo de Novia y El Retorno, donde varios vehículos quedaron detenidos a la espera de que concluyan las labores de limpieza.

Debido al riesgo que representan los derrumbes y el flujo de agua para conductores y habitantes del sector, las autoridades dispusieron el cierre parcial de la vía mientras se realiza una evaluación de las condiciones y se ejecutan trabajos para retirar el material acumulado sobre la calzada.

Las autoridades recomendaron a los conductores extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios por este tramo y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la reapertura de esta importante conexión entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe.