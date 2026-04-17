¿Quién es César Aguilar el nuevo director ejecutivo de Cenace?

El Gobierno anunció un cambio importante en el sector energético

Tres días después de que la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano anunciara que habría una "nueva plana mayor" en el "Operador Nacional de Electricidad", Cenace se dio la designación de César Aguilar como el nuevo director del organismo.

La designación se realizó este viernes 17 de abril de 2026. Con este nombramiento, el Ejecutivo apuesta por un perfil técnico con experiencia en planificación y gestión del sistema eléctrico nacional.

¿Quién es el nuevo director?

Aguilar es ingeniero eléctrico formado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Además, cuenta con una maestría en energías renovables por la Universidad Internacional del Ecuador y otra en administración de empresas por la ESPAE-ESPOL.

Su formación se complementa con estudios en gestión de proyectos, manejo de riesgos y alianzas público-privadas, herramientas clave para liderar sectores complejos como el energético.

Experiencia en el sector eléctrico

Antes de asumir este nuevo cargo, Aguilar ocupó puestos estratégicos en la CNEL EP, donde trabajó en planificación eléctrica y desarrollo de proyectos.

Desde esas funciones, participó en la definición de inversiones, organización de planes a corto y largo plazo y coordinación de equipos técnicos. Su trabajo estuvo enfocado en mejorar el servicio eléctrico y optimizar recursos.

También ha liderado iniciativas relacionadas con eficiencia energética, buscando un uso más responsable de la electricidad.

Retos en el CENACE

Como cabeza del CENACE, Aguilar tendrá la tarea de garantizar el equilibrio entre generación y consumo eléctrico en todo el país. Esto implica decisiones clave para evitar cortes y asegurar estabilidad.

El nuevo director ha adelantado que su gestión se enfocará en la eficiencia operativa y la sostenibilidad energética, dos pilares fundamentales para el futuro del sistema.