Localizan con vida a Doménica Belinda Palacios Palacios

Doménica Belinda Palacios Palacios, reportada como desaparecida el 20 de julio de 2026, ya fue localizada.

Doménica Belinda Palacios, reportada como desaparecida fue localizada con vida, en el sur de Quito, informó Fiscalía General del Estado.

La desaparición de la joven de 18 años, fue reportada el 20 de julio de 2026 en el sector de Iñaquito, en el norte de la capital.

Desde ese día, sus familiares no lograron comunicarse con ella y la Policía Nacional y Fiscalía mantuvieron activa su búsqueda.

La familia difundió una serie de mensajes enviados desde el teléfono celular de la joven, cuyo contenido ha generado preocupación sobre las circunstancias en las que habría desaparecido.

La joven había enviado mensajes "preocupantes"

De acuerdo con las capturas compartidas por sus familiares, entre las 11:41 y las 11:54 se registró una conversación en la que, presuntamente, Domenica escribió que había sido golpeada y que desconocía el lugar donde se encontraba.

"No puedo hablar tanto porque me duele la boca de lo que estoy golpeada", escribía en uno de los mensaje. Minutos despues indicaba que no quería permanecer en ese sitio y que no sabía cómo había llegado allí. “Mami sáqueme de aquí”, “no quiero estar aquí” dice el mensaje.

Según los mensajes difundidos, la joven también relató que despertó junto a dos hombres y otra mujer, que se encontraba mareada y que únicamente recordaba haber estado caminando hacia su casa antes de perder el conocimiento.

En otro fragmento de la conversación dice: "Solo recuerdo que estaba ya yendo a la casa caminando y no sé, me he desmayado y amanecí con otra chica". Pese a que le solicitaron compartir su ubicación, nunca respondió a este pedido.