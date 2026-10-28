Deslizamiento de tierra provoca cierre de la vía Alóag–Santo Domingo; hay autos atrapados

Dos vehículos quedaron atrapados en la vía Alóag Santo Domingo por un deslizamiento de tierra.

La vía Alóag–Santo Domingo permanece cerrada en ambos sentidos debido a un deslizamiento de tierra registrado en el sector de Tandapi, cantón Mejía, provincia de Pichincha. La emergencia dejó dos vehículos atrapados sobre la carretera.

Según informó el ECU 911 Quito, la alerta se recibió a las 01:08 de este miércoles 28 de octubre de 2026. El deslizamiento afectó los kilómetros 57+100 y 57+300, donde quedaron atrapados los automotores.

El cierre vial se estableció a la altura del kilómetro 60 y en el peaje de Alóag, para evitar el paso de vehículos mientras se desarrollan las labores de atención de la emergencia.

No se reportan personas heridas, de acuerdo con la información proporcionada por los equipos de primera respuesta.

Personal de la Policía Nacional, OP Vial y el Gobierno Provincial de Pichincha se desplazó hasta la zona afectada para atender la emergencia.

Los equipos trabajan con maquinaria pesada en el sector del deslizamiento para retirar el material que obstaculiza la carretera y recuperar las condiciones de circulación.

¿Qué rutas alternas pueden utilizar los conductores?

Ante el cierre de la Alóag–Santo Domingo, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas y consultar el estado de las carreteras antes de iniciar sus desplazamientos.

La vía Alóag–Santo Domingo es uno de los principales corredores de conexión entre la Sierra y la Costa ecuatoriana, por lo que su cierre puede afectar el transporte de pasajeros y mercancías.