Cierre temporal de la vía Loja–El Oro por operativo de rescate de camión con cianuro sólido

Un camión, que transportaba una sustancia química se volcó en Loja el 12 de octubre

Un operativo de rescate de un camión volcado se llevará a cabo el fin de semana del 18 y 19 de octubre del 2025 en la vía Loja–El Oro (E50). Esta intervención se da para previr riesgos ambientales pues el vehículo transportaba cianuro en estado sólido.

Para el rescate se dispuso un cierre vial temporal en el tramo San Pedro de la Bendita y Velacruz, sector Las Chinchas, en Loja.

El siniestro del camión ocurrió el pasado domingo 12 de octubre de 2025, cuando el vehículo que llevaba briquetas de cianuro, utilizadas en procesos de la industria minera, se volcó. Se conoce que transportaba 18 toneladas del químico.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte informó que el retiro del vehículo y del material se realizará bajo estrictos protocolos de seguridad industrial y ambiental, con la participación de técnicos especializados de la empresa Lundin Gold, junto a la Policía Nacional y el ECU 911.

Según el cronograma, las restricciones de circulación serán las siguientes:

Sábado 18 de octubre: paso controlado de 08:00 a 11:00 .

. Domingo 19 de octubre: cierre total de la vía entre 05:00 y 13:00

Durante esos horarios, no se permitirá el tránsito vehicular, con el objetivo de facilitar el levantamiento del camión. Se recomienda a los usuarios de la carretera tomar rutas alternas y acatar las disposiciones del personal operativo desplegado en la zona.

¿Qué es el cianuro sólido?

El cianuro sólido es una sustancia química tóxica que es soluble en agua y se utiliza en procesos industriales como la minería (para extraer oro y plata), la galvanoplastia y la producción química. Dada su peligro, debe ser manejado con extremo cuidado por personal capacitado.