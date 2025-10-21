Estas son las vías cerradas en Ecuador este martes 21 de octubre por las paralizaciones
En Imbabura, Pichincha, Loja y Azuay se reportan cierres viales por las protestas, según el monitoreo que realiza el Sistema del ECU9111.
El cierre vial Cuenca Loja registrado desde la madrugada de este martes 21 de octubre del 2025.
Tomado de redes sociales
Compartir
Actualizada:
21 oct 2025 - 06:53
La vía Cuenca - Loja amaneció bloqueada en el sector de Zhiña este martes 21 de octubre del 2025. Comuneros de la zona colocaron palos y piedras para impedir el paso vehicular desde horas de la madrugada. Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) acudieron a la vía.
El cierre se dio en el marco de las protestas por la eliminación del subsidio al diésel por parte del presidente Daniel Noboa. Este martes 21 de octubre, el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 reporta vías cerradas en Imbabura, que ha sido el epicentro de las protestas durante 30 días. Los manifestantes también mantienen bloqueos en Loja y Pichincha.
Los cierres viales tienen actualización permanente. Esto porque la Policía Nacional trabaja en la apertura de vías. Pero hay casos como en Loja que amaneció bloqueada esta madrugada. En cambio, en Imbabura, por ejemplo, según el reporte del ECU se mantienen 11 cierres viales.
Así están los cierres viales
- Imbabura: Vía Cotacachi - Apuela - García Moreno, cerrada a la altura de Cuicocha, sector La Cruz. Vía Zuleta - Rumipamba (Ibarra - Olmedo / Cayambe), cerrada a la altura de La Cadena y Puente de Rumipamba. Vía E35 Antonio Ante - Otavalo, cerrada por manifestaciones a la altura de El Salado y semáforo de San Roque. Vía Antigua Quiroga - Otavalo, cerrada por manifestaciones a la altura de La Loma, Río Blanco y San Eloy. Vía E35 Otavalo - Cotacachi, cerrada en ambos sentidos a la altura de Ilumán, Pinsaquí, Partidero de Cotacachi, Carabuela y Peguche.Vía E35 Cajas - Otavalo, vía cerrada por manifestantes por la E35 desde los sectores de El Camal de Otavalo, San Juan, ingreso a Quichinche, ingreso a La Joya, La Magdalena, Eugenio Espejo, San Rafael, Caluquí, Gonzales Suárez.
- Pichincha: Guayllabamba-Tabacundo, cerrada por manifestantes en el sector La Aduana. E28 Tabacundo-Cajas, cierre en Cajas Jurídica-Virgen. Quito-Cayambe, cerrada en Cangahua-Pingulmí. E35 Cayambe-Cajas, en San Isidro del Cajas.
- Loja: vía Loja - Saraguro - Cuenca, bloqueos en Pichig/ San Vicente/ Estadio/ Puente de Sinincapac/ Quebrada Gushacapa/Parroquia Urdaneta.
- Azuay: Cierre de la vía Cuenca-Loja, en el sector La Jarata, en Shiña.
Compartir