Estas son las vías cerradas en Ecuador este martes 21 de octubre por las paralizaciones

La vía Cuenca - Loja amaneció bloqueada en el sector de Zhiña este martes 21 de octubre del 2025. Comuneros de la zona colocaron palos y piedras para impedir el paso vehicular desde horas de la madrugada. Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) acudieron a la vía.

El cierre se dio en el marco de las protestas por la eliminación del subsidio al diésel por parte del presidente Daniel Noboa. Este martes 21 de octubre, el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 reporta vías cerradas en Imbabura, que ha sido el epicentro de las protestas durante 30 días. Los manifestantes también mantienen bloqueos en Loja y Pichincha.

Los cierres viales tienen actualización permanente. Esto porque la Policía Nacional trabaja en la apertura de vías. Pero hay casos como en Loja que amaneció bloqueada esta madrugada. En cambio, en Imbabura, por ejemplo, según el reporte del ECU se mantienen 11 cierres viales.

Así están los cierres viales