Las clases se desarrollarán en modalidad no presencial este miércoles 25 de noviembre de 2026 en planteles fiscales, particulares y fiscomisionales de 19 provincias del país.

Las clases se desarrollarán en modalidad no presencial este miércoles 25 de noviembre de 2026 en 19 provincias del país ante los pronósticos de lluvias intensas.

Así lo informó la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, mediante un pronunciamiento difundido este martes 24 de noviembre.

La disposición abarca a las instituciones educativas fiscales, particulares y fiscomisionales de las provincias contempladas en la medida.

Provincias incluidas en la disposición

La modalidad no presencial se aplicará en Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

También regirá en Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja.

A este listado se suman Sucumbíos, Orellana y Galápagos, según el detalle oficial de la Cartera de Estado.

Sustento técnico y monitoreo

La ministra precisó que la medida se adopta conforme a las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

La decisión se basa en los informes técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

Alcívar señaló que las autoridades mantienen el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas para resguardar a la comunidad educativa.