Sercop suspende a 13 proveedores del Estado por incumplimientos en sus contratos

Contratos terminados y proveedores sancionados: El balance de los operativos del Sercop

13 proveedores del Estado del Catálogo Elñectrónico fueron suspendidos y nueve convenios marco terminaron de forma unilateral luego de inspecciones realizadas durante el primer semestre de 2026, informó el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Los controles se ejecutaron en siete provincias y abarcaron empresas que prestan servicios de alimentación, seguridad, limpieza y otros sectores estratégicos.

Controles a proveedores del Estado

El Sercop intensificó los controles a proveedores del Estado durante el primer semestre de 2026.

Entre enero y junio de este año, la entidad lideró 40 inspecciones interinstitucionales en diferentes puntos del país para verificar que las empresas contratadas cumplan con las obligaciones establecidas en los convenios marco y las fichas técnicas.

Provincias donde se realizaron las inspecciones

Las verificaciones se desarrollaron en:

Pastaza

Manabí

El Oro

Azuay

Imbabura

Guayas

Pichincha

La inspoección se realizó con la participación de varias instituciones públicas, entre ellas el IESS, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Interior, Arcsa, Acess, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Como parte de estas acciones también se resolvió la terminación unilateral de nueve convenios marco, luego de comprobar incumplimientos durante las inspecciones realizadas en territorio.

Sectores con proveedores suspendidos

Según informó el Sercop, entre los proveedores sancionados existen empresas dedicadas a la venta de insumos y productos químicos de limpieza, servicios de seguridad y vigilancia privada, además de alimentación.

Los controles también abarcaron otros bienes y servicios relacionados con la provisión de kits de asistencia humanitaria, limpieza de espacios, preparación de alimentos, herrajes, cables y transformadores, entre otros productos utilizados por instituciones públicas.

También hubo proveedores que cumplieron

El organismo señaló que cinco proveedores superaron satisfactoriamente las inspecciones, al cumplir con todas las condiciones previstas en la normativa y en los convenios suscritos con el Estado.

De acuerdo con la entidad, estos casos reflejan el cumplimiento de los requisitos exigidos dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública y sirven como referencia para otros proveedores.