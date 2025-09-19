Lluvias y radiación ultravioleta, así estará el clima en Ecuador este viernes 19 de septiembre

Ecuador tendrá presencia de lluvias y radiación ultravioleta este viernes 19

Según la alerta meteorológica N° 53 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) para este viernes se prevé lluvias y radiación ultravioleta en varias regiones del país.

Las lluvias de alta intensidad en la región Amazónica, el norte del Litoral y algunas localidades de la Sierra continuarán señaló el organismo.

Además, se prevé que estas condiciones continúen durante horas de la tarde del viernes.

También según el pronóstico de radiación ultravioleta para este viernes se prevé que que las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha en en norte de la sierra del país se registré un índice 'muy alto'.

A estas provincias se suman Loja, Azuay y Galápagos; junto a la zona occidental de las provincias amazónicas de Sucumbíos y Napo.

El organismo recomienda evitar la exposición solar prolongada entre las 10:00 y 15:00 en áreas con niveles de radiación ultravioleta 'muy altos'.

El resto de las provincias tendrá un índice de radiación que irá entre 'moderado' y 'alto'.