CNE informa que se han validado 14 830 candidaturas para las elecciones seccionales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza de forma decisiva en el calendario electoral tras confirmar que 14 830 aspirantes cumplieron con la entrega completa de los requisitos exigidos por la ley ecuatoriana. Esta etapa marca el cierre del registro inicial de documentación y abre el periodo de análisis legal para determinar quiénes formarán parte de la lista definitiva en las papeletas.

El alto volumen de postulaciones registradas refleja una intensa actividad política en todos los rincones del país. Desde las grandes metrópolis hasta los sectores rurales más alejados, las distintas organizaciones y alianzas buscan asegurar una representación sólida que les permita disputar la administración de las prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales.

La cifra de inscritos abarca la totalidad de las dignidades en disputa para el próximo periodo de gobierno local. En este desglose destacan más de diez mil postulantes a vocales de juntas parroquiales, seguidos por miles de aspirantes a concejalías urbanas y rurales, así como cientos de candidatos que buscan llegar a las alcaldías y a los binomios provinciales de prefecto y viceprefecto.

Para alcanzar esta etapa, los equipos de campaña debieron acreditar la documentación requerida por el Código de la Democracia, incluyendo planes de trabajo formales, la designación del personal financiero responsable y la inclusión efectiva de jóvenes y mujeres. El estricto cumplimiento de estas cuotas legalmente obligatorias constituye un filtro clave para la validez de las listas pluripersonales.

A partir de este momento, las Juntas Provinciales Electorales y el Pleno del CNE inician una fase minuciosa de verificación e impugnación. Durante este lapso, los demás partidos políticos y la ciudadanía en general tienen la facultad legal de objetar cualquier candidatura que presente inhabilidades, como deudas de pensiones alimenticias, contratos pendientes con el Estado o sanciones administrativas vigentes.

La confirmación final de cada candidatura llegará de manera gradual conforme se resuelvan las apelaciones interpuestas, incluso aquellas que escalen hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Una vez superadas todas las instancias legales, el organismo rector publicará el listado oficial y en firme de los candidatos autorizados para iniciar la campaña electoral.