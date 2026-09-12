El CNE negó la inscripción de la candidatura de Jaime Estrada a la prefectura de Manabí

Jaime Estrada, era la opción del correísmo para participar por la Prefectura de Manabí.

La candidatura de Jaime Estrada, quien se perfilaba como una de las opciones del correísmo para la Prefectura de Manabí, quedó fuera de la contienda electoral luego de una decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El organismo electoral negó la calificación e inscripción de la candidatura de Estrada y Yadira Saltos a la Prefectura y Viceprefectura de Manabí.

Estrada fue considerado por Revolución Ciudadana después de que la candidatura de Luisa González fuera objetada. El exdirigente deportivo es auspiciado por el movimiento Sí Podemos.

El caso llegó al pleno del CNE después de que la Junta Provincial Electoral de Manabí determinara inicialmente que Estrada sí cumplía con los requisitos legales para inscribir su candidatura.

¿Por qué fue rechazada la candidatura?

El argumento utilizado por el CNE señala que el binomio para la Prefectura de Manabí no presentó firmado el formulario de aceptación de las candidaturas, requisito contemplado en la normativa electoral.

La candidatura había sido objetada por Acción Democrática Nacional (ADN), pero la Junta Provincial rechazó inicialmente esa solicitud. Posteriormente, el oficialismo impugnó la decisión ante el pleno del CNE.

El organismo electoral analizó el caso a partir de un informe jurídico y concluyó que no se habría cumplido con las disposiciones establecidas en la Ley Electoral.

Durante la votación, la consejera Elena Nájera fue la única integrante del pleno que se opuso a la decisión. Nájera sostuvo que no existía un incumplimiento.

Finalmente, la resolución contó con dos votos a favor y dos abstenciones, además del voto en contra de Nájera.

Sin embargo, el escenario electoral todavía podría cambiar. Luisa González mantiene su proceso en manos del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), mientras que Jaime Estrada también podría recurrir ante ese organismo.