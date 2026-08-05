Concurso para Fiscal General: Renuncia un aspirante y así avanza el proceso en el CPCCS

El concurso para Fiscal General del Estado avanza con 26 aspirantes.

El concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado sufrió una nueva baja.

Luis Augusto Rosero Méndez presentó su renuncia voluntaria y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aceptó su salida este miércoles 5 de agosto de 2026.

Con ello, quedan 26 aspirantes en la carrera para designar a la máxiima autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Rosero, exagente fiscal de Pichincha, comunicó su decisión a la Comisión Ciudadana de Selección el pasado 2 de agosto.

En la etapa de méritos obtuvo 38 de los 50 puntos posibles. No expuso mayores detalles sobre su renuncia y señaló que desistía voluntariamente de continuar en el proceso.

Su salida se suma a la de José De La Gasca, quien fue descalificado durante el concurso luego de una denuncia relacionada con la falta de presentación de una declaración de no tener conflictos de interés.

El exministro de Gobierno decidió no apelar la resolución y quedó fuera del concurso.

Así, de los 75 ciudadanos que inicialmente se registraron, 28 habían llegado a las etapas posteriores de admisibilidad y méritos. Con las bajas posteriores, ahora son 26 los que continúan en carrera.

¿Qué falta para elegir al nuevo Fiscal General?

El concurso todavía no termina y no se ha designado al Fiscal General del Estado

Actualmente se encuentra en la etapa de escrutinio público e impugnación ciudadana.

El plazo para presentar impugnaciones ya concluyó y ahora la Comisión Ciudadana debe resolver las que fueron presentadas, además de tramitar las eventuales apelaciones.

Lo que sigue en el concurso es: