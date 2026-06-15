Concurso de Fiscal General avanza entre renuncias, retrasos y cambios de fechas

Los miembros de la Comisión de Selección del Fiscal General del Estado culminaron la fase de recalificación en el concurso.

El proceso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado continúa avanzando, aunque marcado por retrasos, renuncias y tensiones administrativas.

Lo que inicialmente se proyectó para concluir en abril de 2026 ahora tiene como fecha estimada de cierre los días 22 y 23 de octubre de 2026, cuando está prevista la designación de la nueva autoridad.

La Comisión Ciudadana de Selección, encargada del concurso, aprobó el pasado 8 de junio una actualización de los plazos del proceso, redefiniendo la hoja de ruta para las etapas que aún permanecen pendientes.

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Tras culminar la fase de recalificación de méritos de los 28 postulantes que permanecen en competencia, aún se deben superar tres etapas del proceso:

Escrutinio público e impugnación ciudadana.

Fase de oposición , que incluye pruebas escritas y orales.

, que incluye pruebas escritas y orales. Designación final de la autoridad.

Conformación de la Comisión Ciudadana de Selección

Dentro del proceso de selección también hubo retrasos en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Inicialmente se esperaba que este organismo estuviera conformado en junio de 2025 y concluyera su trabajo a inicios de 2026.

No obstante, la comisión recién pudo posesionarse a finales de enero de 2026, en medio de cuestionamientos sobre las calificaciones obtenidas por algunos de sus integrantes durante el proceso de selección.

Renuncias y reemplazos en el concurso

La inestabilidad dentro de los equipos vinculados al concurso para Fiscal General ha sido una constante durante los últimos meses.

El 27 de mayo de 2026, el comisionado Alberto Flores García presentó su excusa para continuar representando a la Función Judicial, siendo reemplazado por Jorge Luis Herrera Salinas.

Antes de ello, el 27 de enero de 2026, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conoció la renuncia de María Toca Mena, representante de la Función Ejecutiva, quien fue sustituida por Eduardo Flores Brandt.

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A estas salidas se sumó la dimisión de Sandra Armijos Mijas, coordinadora del equipo técnico de apoyo al concurso, aceptada por el Pleno del organismo el 14 de mayo de 2026. Según se informó, la funcionaria argumentó una alta carga laboral para justificar su decisión.

Las renuncias también alcanzaron a los mecanismos de control ciudadano. El 2 de abril de 2025, Hugo Arteaga, coordinador de la veeduría ciudadana, dejó su cargo alegando discrepancias con la Comisión de Selección.

Posteriormente, otros integrantes de la directiva de la veeduría también se apartaron del proceso por desacuerdos con las decisiones adoptadas.

Más recientemente, durante la sesión del 8 de junio de 2026, se conoció la renuncia irrevocable de Samantha Belén Carrera Sánchez, integrante del equipo técnico del concurso.