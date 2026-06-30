Usuarios reportan cortes de luz en Guayaquil, Cuenca y Loja este martes 30 de junio

Los apagones también se reportararon en Cuenca y Guayaquil.

Un corte de luz afectó a distintas ciudades de Ecuador la madrugada de este martes 30 de junio de 2026. Una de las más afectadas es Guayas en donde varios cantones se quedaron sin el servicio.

Daule y Samborondón fueron de los más afectados. Según CNEL el corte ocurrió en horas de la noche e indicó que la falta de servicio se debe a un daño en la estación Dos Cerritos.

Los cortes fueron en la vía a Samborondón, vía a Salitre, av. León Febres-Cordero, Daule, Santa Lucía, Palestina, Balzar, Laurel y zonas aledañas. Técnicos de CNEl realizaron inspecciones en el lugar para restablecer el servicio.

Sin embargo, en horas de la madrugada los usuarios reportaron que continúan con el servicio suspendido.

Cuenca reporta apagones

En Cuenca también se reportaron apagones desde las 03:00 en distintos sectores. Se espera una respuesta de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur.