Cortes de luz en distintos sectores de Quito este martes 30 de junio

Un usuario del sur de Quito reportó un corte de luz en su sector desde la madrugada.

Distintos sectores del sur y norte de Quito se quedaron sin luz eléctrica la madrugada de este martes 30 de junio de 2026, según reportes de redes sociales.

Pasadas las 07:30 la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó que el corte de energía se debe a una explosión en la Subestación Paute Molino, en el Austro de Ecuador, que afectó a varias provincias.

Cortes en horas de la madrugada

En horas de la madrugada, los cortes de luz se presentaron en el sur de Quito, en sectores como La Argelia, La Forestal, San Bartolo, La Napo, Quitumbe, Chillogallo, La Ecuatoriana, entre otros.

Usuarios en redes sociales indicaron que el corte se registró aproximadamente a las 03:00 y pedían respuestas a la Empresa Eléctrica Quito.

En el norte los cortes de luz fueron en Calderón, Monteserrín, El Inca, La Kennedy, Solca, El Bosque, La Concepción, Nayón, entre otros.

15 sectores continúan sin luz

En su último comunicado, la Empresa Eléctrica Quito informó que la explosión en la subestación Paute Molino mantiene cortes de electricidad en los siguientes sectores: