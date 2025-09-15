Cotopaxi: Movimiento Indígena dice que es una provocación la llegada del Gobierno a Latacunga

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), liderado por Alfredo Negrete, anunció que su organización se mantiene en asamblea permanente y junto a las bases analizan las acciones a adoptarse luego de la decisión del gobierno de Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel.

El dirigente no ocultó las molestias de las organizaciones y dijo que la presencia del Ejecutivo en la Gobernación de Cotopaxi es parte de un mensaje de persecución al movimiento indígena, a las bases y a las organizaciones. Dijo que es abiertamente una provocación.

“Estamos preocupados porque la medida ha sido un golpe durísimo para los sectores sociales, campesinos y agricultores. Invitamos a las organizaciones a sumarse a la lucha, porque decir que la eliminación del subsidio del diésel no va a aumentar los precios de la canasta básica, es un absurdo", añadió.

Está previsto que el próximo viernes se realice una asamblea amplia con los representantes de los diferentes gremios. Sin embargo, hay malestar por la presencia de militares y policías en diferentes vías de Cotopaxi.

Esperan poder entregar al Gobierno un reclamo "La inseguridad ha aumentado, en Latacunga hemos tenido muertes a bala, entonces pedimos que el gobierno rinda cuentas”, dijo y descartó que haya división dentro de la organización.