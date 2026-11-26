La prenda representa una oportunidad adicional para salvarse y continuar en la competencia.

La nueva temporada de MasterChef Ecuador, estrenada el 25 de noviembre, incorporó una categoría que llamó la atención de los concursantes: el delantal gris.

¿Qué significa llevar el delantal gris?

Esta prenda identifica a ocho participantes que todavía no tienen asegurada su continuidad en el programa, pero tampoco han quedado eliminados. Su permanencia dependerá de una nueva oportunidad para salvarse.

Durante el estreno, Virginia Limongi explicó esta dinámica a los concursantes. La modalidad sorprendió a una de las participantes, quien comentó: «Nunca había visto una temporada con estos mandiles». Laleska, por su parte, expresó su agrado ante esta posibilidad.

¿Quiénes integran el jurado de MasterChef Ecuador 2026?

La nueva edición reúne a 24 participantes que deberán superar diferentes desafíos culinarios. El jurado está conformado por Carolina Sánchez, Irene González y Óscar Santacoloma.

Carolina Sánchez regresa al programa después de su periodo de maternidad. Mientras tanto, Virginia Limongi continúa como presentadora de la competencia.

Nuevas dinámicas en las cocinas

El delantal gris es una de las novedades de esta edición, que incorpora dinámicas para poner a prueba las habilidades culinarias, la creatividad y la capacidad de adaptación de los concursantes.

Los ocho participantes que recibieron esta distinción tendrán que aprovechar la oportunidad de salvarse y demostrar que pueden continuar en la búsqueda del título de MasterChef Ecuador.