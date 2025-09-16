Miles de personas marchan por el agua en Cuenca; Azuay está bajo estado de excepción

Miles de personas se congregan en el centro de Cuenca para apoyar la Marcha por el Agua, convocada por organizaciones sociales de la provincia.

Lugares como la av. 12 de Abril, el puente de El Vado, la calle Condamine y San Roque lucen completamente copadas de ciudadanos que ondean banderas azules y de Ecuador en rechazo a los proyectos mineros, en particular el proyecto Loma Larga, en los paramos de la provincia que pondrían en riesgo las fuentes de agua para las comunidades.

La marcha se da a escasas horas de que el presidente, Daniel Noboa, decretara el estado de excepción en siete provincias del país, entre ellas Azuay, cuya capital es Cuenca.

El estado de excepción prohíbe o limita la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día.

En este sentido el Decreto faculta a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a impedir y desarticular reuniones en espacios públicos "donde se identifiquen amenazas a la seguridad ciudadana o paralización de servicios públicos".

Sin embargo, el Decreto Ejecutivo 134 aclara que la suspensión del derecho a la libertad de reunión no implica restricción al derecho a manifestarse "siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía".