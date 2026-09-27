Vía Cuenca-Molleturo-Naranjal se mantiene parcialmente habilitada por deslizamientos y lodo

Hay varios puntos donde se pide circular con precaución.

La vía Cuenca-Molleturo-Naranjal (E-582) está parcialmente habilitada en los kilómetros 76, 93 y 101 para vehículos livianos y pesados que no superen las 38 toneladas.

En el kilómetro 92, la carretera permaneció cerrada durante la mañana debido a la acumulación de lodo provocada por las lluvias.

La circulación fue afectada mientras se atendía la emergencia en este tramo.

Habilitada la vía #Cuenca - Molleturo - El Empalme. Conduzca con precaución por favor. Hay lluvia en la zona. pic.twitter.com/pEHuaqPk0H — Christian Sánchez Mendieta (@Sanchezmendieta) September 27, 2026

Precaución en varios puntos de la carretera

Además, los conductores deben circular con precaución en los kilómetros 49, 53, 57, 85 y 91, donde se mantienen condiciones que pueden dificultar el tránsito.

En la zona todavía se registra presencia de llovizna, por lo que se recomienda reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y atender las indicaciones que se encuentren en la vía.