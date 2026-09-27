Vía Cuenca-Molleturo-Naranjal se mantiene parcialmente habilitada por deslizamientos y lodo
La vía Cuenca-Molleturo-Naranjal permanece parcialmente habilitada tras el cierre registrado durante la mañana de este domingo 27.
Hay varios puntos donde se pide circular con precaución.
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Actualizado:
27 sep 2026 - 11:07
La vía Cuenca-Molleturo-Naranjal (E-582) está parcialmente habilitada en los kilómetros 76, 93 y 101 para vehículos livianos y pesados que no superen las 38 toneladas.
En el kilómetro 92, la carretera permaneció cerrada durante la mañana debido a la acumulación de lodo provocada por las lluvias.
La circulación fue afectada mientras se atendía la emergencia en este tramo.
Precaución en varios puntos de la carretera
Además, los conductores deben circular con precaución en los kilómetros 49, 53, 57, 85 y 91, donde se mantienen condiciones que pueden dificultar el tránsito.
En la zona todavía se registra presencia de llovizna, por lo que se recomienda reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y atender las indicaciones que se encuentren en la vía.
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