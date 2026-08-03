'Les daré una vida de pesadillas': Policía busca a estudiante que amenazó con un revólver a docente

La institución activó protocolos de seguridad, evacuó a estudiantes y la Policía inició las investigaciones

Una presunta amenaza con un arma de fuego provocó momentos de tensión en la Facultad de Obstetricia de la Universidad Central del Ecuador (UCE).

De acuerdo con testimonios de docentes, un estudiante habría publicado en su estado de WhatsApp una fotografía sosteniendo un revólver junto a un mensaje dirigido a una profesora: "Si dañan mi futuro, yo les daré la vida de pesadillas".

Según un docente de la facultad, la imagen habría sido tomada dentro de las instalaciones universitarias.

Además, aseguró que no sería la primera vez que el estudiante amenazaba a la profesora, ya que anteriormente habría enviado mensajes intimidatorios.

Otros colaboradores señalaron que esos antecedentes no habrían derivado en medidas preventivas antes de este nuevo incidente.

Evacuación y protocolos de seguridad

Tras conocerse la alerta, la Universidad Central activó sus protocolos de emergencia y dispuso la evacuación de estudiantes.

Los alumnos abandonaron el campus mientras se realizaban verificaciones de seguridad y se restringió temporalmente el ingreso y salida de personas mediante el control de credenciales.

Varios estudiantes manifestaron su preocupación por lo ocurrido y aseguraron que es la primera vez que enfrentan una situación de este tipo dentro del campus.

Docentes también pidieron reforzar las medidas de seguridad, especialmente en el sector de El Dorado, donde funciona la facultad, al señalar que este espacio no habría sido incluido dentro de recientes acciones preventivas implementadas en otros campus universitarios de Quito.

Policía inició la búsqueda del estudiante

La Policía Nacional acudió al lugar tras recibir la alerta y realizó un barrido de seguridad dentro de la facultad, además de revisar las cámaras de videovigilancia del campus.

Los uniformados informaron que el estudiante señalado no fue localizado en la universidad durante las verificaciones.

Las autoridades también indicaron que, mediante el sistema de rastreo del ECU 911, el teléfono vinculado al estudiante registraba una ubicación en el sector de Llano Grande, al norte de Quito.

Como medida preventiva se activó el botón de pánico en la institución y se dispusieron patrullajes permanentes mientras el caso pasa a manos de la unidad investigativa correspondiente.

Salud mental y prevención

Especialistas consultados señalaron que este tipo de hechos evidencia la importancia de fortalecer los programas de salud mental y prevención de la violencia en los centros de educación superior.

Mientras tanto, las investigaciones continuarán para determinar las circunstancias del caso y establecer las acciones que correspondan.