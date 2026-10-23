Deslizamiento de tierra cierra la vía Alóag–Santo Domingo en ambos sentidos
Las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra en el kilómetro 57 de la vía Alóag–Santo Domingo, antes de llegar a Tandapi.
El tramo permanece cerrado en ambos sentidos, según informó el ECU 911.
cortesía Policía Nacional
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Actualizado:
23 oct 2026 - 18:16
Un derrumbe de tierra mantiene cerrada la vía Alóag–Santo Domingo, en el kilómetro 57, debido a las fuertes lluvias registradas en la zona.
La emergencia fue reportada por el ECU 911, que confirmó la interrupción del tránsito en ambos sentidos.
El deslizamiento ocurrió en un tramo de esta carretera, antes de llegar a Tandapi.
La acumulación de tierra sobre la calzada impide la circulación de los vehículos por el sector afectado.
Policía Nacional se desplazó al lugar de la emergencia
Tras el reporte, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sitio para controlar la seguridad de la población y atender la emergencia.
Debido a esta situación, los conductores que tenían previsto circular por la carretera deben tomar precauciones y evitar acercarse al tramo bloqueado mientras se mantiene la restricción.
Las fuertes lluvias elevan el riesgo de nuevos deslizamientos en la zona.
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