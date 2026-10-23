Ministra de Educación alerta sobre consumo de clonazepam en estudiantes de Ecuador

Asistencia de estudiantes a una unidad educativa del cantón Durán.

La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, reveló este viernes 23 de octubre de 2026 que se han encontrado pastillas de clonazepam en mochilas de estudiantes durante los operativos del 'Plan Escudo' en instituciones educativas de Ecuador.

Durante una entrevista radial en Radio Sucre, la funcionaria advirtió que algunos jóvenes estarían utilizando este medicamento sin fines terapéuticos, pese a que su consumo requiere prescripción y supervisión médica.

"Algunos jóvenes están consumiendo clonazepam." Gilda Alcívar, ministra de Educación.

La ministra no precisó cuántos estudiantes estarían involucrados ni en qué provincias se han registrado todos los hallazgos.

¿Qué encontraron en los colegios durante los operativos del Plan Escudo?

Alcívar explicó que las intervenciones se realizan junto con la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), en coordinación con docentes, inspectores y psicólogos de las instituciones.

Los controles incluyen revisiones de mochilas, aulas, baños, espacios comunes y otros sectores de los planteles, bajo procedimientos especiales por tratarse de menores de edad.

Además del clonazepam, la ministra señaló que se han encontrado armas blancas y fotografías relacionadas con grupos de delincuencia organizada en teléfonos celulares de algunos estudiantes.

Uno de los casos ocurrió el 6 de octubre de 2026, en la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, en Guayaquil. Durante un operativo, la Policía encontró armas blancas, marihuana, pastillas de clonazepam y mensajes amenazantes en un teléfono celular.

¿En qué consiste el Plan Escudo?

El Plan Escudo comenzó a implementarse el 1 de septiembre de 2026 y articula acciones entre el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

Su objetivo es prevenir situaciones de violencia, el ingreso de armas y sustancias prohibidas, así como posibles intentos de reclutamiento de estudiantes por parte de organizaciones criminales.

Según Alcívar, cuando se identifican indicios relacionados con grupos delictivos, las autoridades activan los procedimientos correspondientes para evaluar los riesgos y proteger a la comunidad educativa.