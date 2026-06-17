Reportan la desaparición de Nataly Gisela Pichucho en Latacunga

Nataly Gisela Pichucho Tipanluisa fue reportada como desaparecida este 17 de junio de 2026, en Cotopaxi.

La joven de 22 años y nacionalidad ecuatoriana fue vista por última vez en el barrio Tilipulo, en Latacunga.

De acuerdo con la información, Nataly tiene ojos cafés, cabello color castaño y mide 1,50. Su contextura es gruesa.

Autoridades solicitan información

Si dispone de cualquier dato, pista o información sobre su ubicación, comuníquese a través de Línea directa de la Policía Nacional: Llame al 1800 DELITO (335486).

Las autoridades han señalado que toda información recibida será manejada bajo estricta confidencialidad.