Reportan la desaparición de Nataly Gisela Pichucho en Latacunga
Nataly Gisela Pichucho Tipanluisa fue vista por última vez en el barrio Tilipulo, en Cotopaxi.
Afiche oficial de desaparición de Nataly Gisela Pichucho.
Policía Nacional
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Actualizado:
17 jun 2026 - 20:42
Nataly Gisela Pichucho Tipanluisa fue reportada como desaparecida este 17 de junio de 2026, en Cotopaxi.
La joven de 22 años y nacionalidad ecuatoriana fue vista por última vez en el barrio Tilipulo, en Latacunga.
De acuerdo con la información, Nataly tiene ojos cafés, cabello color castaño y mide 1,50. Su contextura es gruesa.
Autoridades solicitan información
Si dispone de cualquier dato, pista o información sobre su ubicación, comuníquese a través de Línea directa de la Policía Nacional: Llame al 1800 DELITO (335486).
Las autoridades han señalado que toda información recibida será manejada bajo estricta confidencialidad.
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