Naufragio en Quinindé: padre e hijo mueren arrastrados por el río

Los bomberos de Quinindé hallaron el cuerpo de padre e hijo que naufragaron en una embarcación artesanal.

El cuerpo de un niño de seis años fue hallado en el río Dógola, en Quinindé, este miércoles 17 de junio de 2026, luego de que naufragara junto a su padre.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quinindé participó en las tareas de rescate tras el naufragio ocurrido el 15 de junio.

El pequeño Enyel Vergara, de seis años, fue hallado en un sector de la playa del Muerto, según reportaron medios locales.

Mientras que el cuerpo del padre fue hallado el martes por los equipos de búsqueda.

La canoa en la que se movilizaban ambos trasladaba también a otras personas entre El Lajero, en Pedernales, hacia San Jacinto del Dógola, en Quinindé.

Los otros tres ocupantes lograron salvarse con ayuda de otras personas que se encontraban en la zona rural.

Los cuerpos de padre e hijo serán entregados a sus familiares para el sepelio correspondiente.

Habitantes de localidades cercanas al río Dógola, exigen la construcción de un puente en la zona.