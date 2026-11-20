Deslave en Alausí tapona el río y enciende la alerta por una posible inundación
Una ladera se desprendió en el sector La Primavera y recorrió cerca de 500 metros hasta bloquear el cauce del río Alausí.
El material formó una barrera de hasta ocho metros de altura.
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Actualizado:
20 nov 2026 - 14:04
El movimiento de tierra ocurrió el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 17:09, en el sector La Primavera, en la parte baja de la vía Alausí–Puebloviejo, en Chimborazo.
La ladera se desprendió y el material recorrió aproximadamente 500 metros hasta llegar al río Alausí, cuyo cauce quedó completamente taponado en un tramo de 66 metros.
La acumulación de tierra y rocas formó una barrera de entre seis y ocho metros de altura.
Activan medidas preventivas por acumulación de agua
Ante el riesgo, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) dispuso el monitoreo de la zona y la aplicación de medidas preventivas.
Las autoridades pidieron a los habitantes, especialmente a quienes viven aguas abajo, mantenerse atentos a las indicaciones, no acercarse al río y evitar cruzar por el área afectada.
El nuevo deslave ocurre en una zona marcada por la tragedia de 2023.
A unos dos kilómetros del punto del actual deslizamiento, otro movimiento de tierra provocó la muerte de 68 personas en Alausí.
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