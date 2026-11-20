El material formó una barrera de hasta ocho metros de altura.

El movimiento de tierra ocurrió el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 17:09, en el sector La Primavera, en la parte baja de la vía Alausí–Puebloviejo, en Chimborazo.

La ladera se desprendió y el material recorrió aproximadamente 500 metros hasta llegar al río Alausí, cuyo cauce quedó completamente taponado en un tramo de 66 metros.

La acumulación de tierra y rocas formó una barrera de entre seis y ocho metros de altura.

Activan medidas preventivas por acumulación de agua

Ante el riesgo, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) dispuso el monitoreo de la zona y la aplicación de medidas preventivas.

Las autoridades pidieron a los habitantes, especialmente a quienes viven aguas abajo, mantenerse atentos a las indicaciones, no acercarse al río y evitar cruzar por el área afectada.

El nuevo deslave ocurre en una zona marcada por la tragedia de 2023.

A unos dos kilómetros del punto del actual deslizamiento, otro movimiento de tierra provocó la muerte de 68 personas en Alausí.