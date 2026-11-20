El sospechoso, quien sería su expareja, fue capturado tras una persecución policial.

El doble crimen ocurrió cerca de las 11:30 del jueves 19 de noviembre de 2026, en el barrio Santa Marianita, de la parroquia Veracruz, en Pastaza.

Las víctimas fueron identificadas como Erika M. y su hija, Elita M. Según información preliminar de la Policía, el presunto agresor habría ingresado por la parte posterior de la vivienda y disparado contra la joven y la bebé.

La madre de Erika también fue agredida y quedó gravemente herida.

Así ocurrió el ataque armado en Veracruz, Pastaza

De acuerdo con las primeras investigaciones, el principal sospechoso sería Jason P., de 53 años, expareja de la joven, quien habría llegado desde Quito antes del ataque.

La información policial señala que la mujer recibió cinco impactos de bala y la niña dos. Ambas fallecieron antes de recibir atención médica.

Después del ataque, el sospechoso habría escapado en una furgoneta hacia el barrio Cumandá.

La Policía inició una persecución que terminó con su captura.

Durante el procedimiento se produjo un enfrentamiento armado y el hombre resultó herido en una pierna y un brazo.

Los agentes decomisaron un revólver calibre 22 y vainas que estaban en el tambor del arma.

Antecedentes de medidas de protección para la víctima

Uno de los elementos que forman parte de las primeras indagaciones es que la joven habría contado con una boleta de auxilio y una medida de alejamiento.

Además, existiría un proceso legal relacionado con la paternidad y el pago de pensiones alimenticias.

La madre de la víctima permanece hospitalizada en Puyo, mientras el detenido quedó a órdenes de las autoridades judiciales.