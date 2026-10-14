Dos ríos se desbordan en Los Ríos y Guayas: estos son los sectores afectados

El río San Pablo se reportó desbordado en Babahoyo, provincia de Los Ríos, en el sector de Clemente Baquerizo y la vía Montalvo.

Las lluvias y el incremento del caudal de los ríos mantienen en vigilancia a varios sectores de la Costa ecuatoriana.

Según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, dos cuerpos hídricos se encontraban desbordados a escala nacional hasta las 19:00 de este miércoles.

¿Dónde se reportaron los desbordamientos?

En la provincia de Los Ríos, el desbordamiento corresponde al río San Pablo. La alerta se ubica en Babahoyo, en el sector de Clemente Baquerizo, en la vía Montalvo, frente al basurero.

Mientras tanto, en la provincia del Guayas, se reportó el desbordamiento del río Vinces, que afecta a varios sectores de Salitre, entre ellos las zonas identificadas como Urbina Jado y Las Ramas.

¿Qué se conoce hasta el momento?

El reporte oficial contabiliza dos ríos desbordados a escala nacional. La institución señaló que mantiene un monitoreo permanente de las emergencias para actuar oportunamente.

La información disponible en el informe no menciona personas afectadas, viviendas comprometidas ni la magnitud de los daños en los sectores señalados.

Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones de los cuerpos hídricos ante las lluvias registradas en el país.