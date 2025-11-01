Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Un motociclista falleció en la av. Simón Bolívar este sábado 1 de noviembre; hay cierres viales

Un motociclista chocó contra un vehículo SUV en el sector de La Argelia, en Quito. La AMT reportó dos siniestros de tránsito más. 

Un motociclista falleció la mañana de este sábado 1 de noviembre del 2025 en la av. Simón Bolívar, en Quito.

Cortesía ATM

Redacción Teleamazonas.com

01 nov 2025 - 08:44

Un motociclista falleció la mañana de este sábado 1 de noviembre del 2025 en la avenida Simón Bolívar, a la altura de La Argelia, en el sur de Quito. El siniestro de tránsito ocurrió cerca de las 08:00 y también estuvo involucrado un vehículo liviano.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (ATM) indicó que se cerró el carril derecho en sentido sur-norte de la vía, mientras se realizaban las tareas de levantamiento del cuerpo y el retiro de los vehículos.

Un vehículo tipo SUV quedó volcado en la vía, mientras que el cuerpo del motociclista quedó tendido en la calzada. Se conoce que falleció de forma inmediata.

En la zona se registró fuerte congestión vehicular, en ambos sentidos.

(Noticia en desarrollo...)

