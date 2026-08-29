Cuatro presuntos integrantes de Los Chechenos fueron aprehendidos en Esmeraldas

El Bloque de seguridad capturó a alias 'Munrra'

Cuatro presuntos integrantes de Los Chechenos fueron aprehendidos durante una operación ejecutada por el Bloque de Seguridad, a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en el sector El Chorro, cantón Eloy Alfaro, en Esmeraldas.

Según información oficial, esta estructura sería una disidencia del Frente ‘Iván Ríos’ de Colombia y estaría vinculada con actividades delictivas como secuestros extorsivos, tráfico de drogas, sicariatos, desapariciones forzadas, minería ilegal y tráfico de armas, municiones e hidrocarburos.

Alias ‘Munrra’ entre los aprehendidos

Durante el operativo fue aprehendido Wilmer Eliécer Arboleda Bautista, alias ‘Munrra’, quien resultó herido durante el procedimiento.

También fueron aprehendidos Darío Alejandro Alava Loor, Ezequiel Preciado Corte, Nelly Zambrano y Narsiza Bravo, según la información proporcionada sobre la operación.

Armas, dron e internet satelital

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron un revólver calibre 38, una escopeta calibre 16, una alimentadora y municiones de diferentes calibres.

También encontraron mecha lenta e iniciador, además de equipos que presuntamente eran utilizados por la estructura.

Entre los indicios constan:

Un dron

Teléfonos celulares y una computadora portátil

Equipos de comunicación e internet satelital

Un binocular y una balanza

Un motor fuera de borda

Prendas similares a uniformes militares

Las personas aprehendidas fueron puestas a órdenes de las autoridades judiciales para el inicio del debido proceso.