Cuatro presuntos integrantes de Los Chechenos fueron aprehendidos en Esmeraldas
El Bloque de Seguridad ejecutó un operativo en Esmeraldas. Entre los aprehendidos está alias ‘Munrra’, quien resultó herido durante el procedimiento.
El Bloque de seguridad capturó a alias 'Munrra'
Jhon Reimberg.
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Actualizada:
29 ago 2026 - 15:20
Cuatro presuntos integrantes de Los Chechenos fueron aprehendidos durante una operación ejecutada por el Bloque de Seguridad, a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en el sector El Chorro, cantón Eloy Alfaro, en Esmeraldas.
Según información oficial, esta estructura sería una disidencia del Frente ‘Iván Ríos’ de Colombia y estaría vinculada con actividades delictivas como secuestros extorsivos, tráfico de drogas, sicariatos, desapariciones forzadas, minería ilegal y tráfico de armas, municiones e hidrocarburos.
Alias ‘Munrra’ entre los aprehendidos
Durante el operativo fue aprehendido Wilmer Eliécer Arboleda Bautista, alias ‘Munrra’, quien resultó herido durante el procedimiento.
También fueron aprehendidos Darío Alejandro Alava Loor, Ezequiel Preciado Corte, Nelly Zambrano y Narsiza Bravo, según la información proporcionada sobre la operación.
Armas, dron e internet satelital
Durante el allanamiento, las autoridades incautaron un revólver calibre 38, una escopeta calibre 16, una alimentadora y municiones de diferentes calibres.
También encontraron mecha lenta e iniciador, además de equipos que presuntamente eran utilizados por la estructura.
Entre los indicios constan:
- Un dron
- Teléfonos celulares y una computadora portátil
- Equipos de comunicación e internet satelital
- Un binocular y una balanza
- Un motor fuera de borda
- Prendas similares a uniformes militares
Las personas aprehendidas fueron puestas a órdenes de las autoridades judiciales para el inicio del debido proceso.
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