Dos sismos se registraron este 9 de julio y fueron sentidos en la Costa ecuatoriana

Un sismo se registró en las costas de Santa Elena este jueves 9 de julio de 2026.

El Instituto Geofísico reportó dos sismos, registrados este jueves 9 de julio de 2026, que fueron percibidos en distintos sectores de la Costa ecuatoriana.

El primer movimiento telúrico se registró a las 17:24 y alcanzó una magnitud de 3.4 en la escala de Richter. Su epicentro se ubicó a 24,35 kilómetros de La Libertad, en la provincia de Santa Elena, con una profundidad de 5 kilómetros.

Posteriormente, a las 18:42, el Geofísico informó sobre un segundo sismo, de magnitud 4.9, cuyo epicentro se localizó a 72,2 kilómetros de Tumbes (Perú) y tuvo una profundidad de 60 kilómetros.

Estos movimientos telúricos fueron sentidos en varias provincias de la Costa ecuatoriana, especialmente en Santa Elena, donde ciudadanos reportaron el temblor a través de redes sociales.

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Ecuador se encuentran en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera constantes movimientos telúricos de diversa intensidad en el territorio.

Además, el Cinturón de Fuego del Pacífico, que tiene forma de herradura y bordea el océano, comprende a una gran cantidad de países americanos como Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Panamá y Costa Rica, entre otros.