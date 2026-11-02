ECU 911 monitorea incremento del caudal del río Guayas ante lluvias persistentes

ECU 911 mantiene monitoreo en el río Guayas por incremento de su caudal tras intensas lluvias la tarde de este lunes 2 de noviembre de 2026.

Las persistentes lluvias que afectan a la provincia de Guayas continúan impactando a los principales cuerpos de agua de la región.

A través de sus cámaras de videovigilancia, la sala operativa del ECU 911 Samborondón mantiene un monitoreo constante sobre el río Guayas, donde se identificó un leve incremento en su caudal en las últimas horas.

Coordinación institucional y evaluación de riesgos

Ante el comportamiento del afluente, la central de emergencias articuló acciones inmediatas con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Ambas entidades mantienen una vigilancia y evaluación permanente en las riberas para identificar posibles anegaciones en sectores vulnerables y viviendas cercanas.

Esta alerta se suma al informe oficial de la SNGR, que contabiliza 18 cuerpos hídricos desbordados a escala nacional, varios de ellos pertenecientes a la cuenca del Guayas.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades instalaron a los habitantes de los sectores colindantes al río a mantenerse en alerta frente a posibles subidas de marea o incrementos del nivel del agua.

Asimismo, recordaron que ante cualquier situación de riesgo o eventualidad provocada por el temporal, la ciudadanía debe reportar de inmediato a la línea única 9-1-1, activa las 24 horas.