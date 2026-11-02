Loja: Desbordamiento de quebrada causa emergencia en El Trapiche, Chaguarpamba

El estado de las vías en Loja tras las fuertes lluvias.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 reportó una emergencia suscitada la mañana de este lunes 2 de noviembre de 2026. La alerta ingresó formalmente a la línea única de emergencias y movilizó de inmediato a los organismos de atención.

El incidente se registró a causa del desbordamiento de una quebrada situada en el sector conocido como El Trapiche. Esta eventualidad natural afectó de manera directa a los pobladores de la zona, activando los protocolos de respuesta rápida.

La zona afectada pertenece a la parroquia El Rosario, una localidad rural que requiere atención coordinada para mitigar los estragos causados por el incremento del flujo de agua y la acumulación de material.

Geográficamente, el evento tuvo lugar en el cantón Chaguarpamba, dentro de la provincia de Loja. Las autoridades locales y provinciales se mantienen al tanto de la evolución del evento en este sector.

Tras la llamada de auxilio, el ECU-911 gestionó la articulación de las instituciones de rescate y protección civil correspondientes para desplazarse al sitio y brindar el apoyo necesario a las familias afectadas.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante el temporal invernal y el riesgo de nuevos desbordamientos en la región.