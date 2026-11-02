Loja: Desbordamiento de quebrada causa emergencia en El Trapiche, Chaguarpamba
El Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 coordinó la atención de una emergencia registrada en Loja. El incidente se produjo tras el desbordamiento de una quebrada en el cantón Chaguarpamba.
El estado de las vías en Loja tras las fuertes lluvias.
Tomado de redes sociales
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Actualizado:
02 nov 2026 - 15:24
El Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 reportó una emergencia suscitada la mañana de este lunes 2 de noviembre de 2026. La alerta ingresó formalmente a la línea única de emergencias y movilizó de inmediato a los organismos de atención.
El incidente se registró a causa del desbordamiento de una quebrada situada en el sector conocido como El Trapiche. Esta eventualidad natural afectó de manera directa a los pobladores de la zona, activando los protocolos de respuesta rápida.
La zona afectada pertenece a la parroquia El Rosario, una localidad rural que requiere atención coordinada para mitigar los estragos causados por el incremento del flujo de agua y la acumulación de material.
Geográficamente, el evento tuvo lugar en el cantón Chaguarpamba, dentro de la provincia de Loja. Las autoridades locales y provinciales se mantienen al tanto de la evolución del evento en este sector.
Tras la llamada de auxilio, el ECU-911 gestionó la articulación de las instituciones de rescate y protección civil correspondientes para desplazarse al sitio y brindar el apoyo necesario a las familias afectadas.
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante el temporal invernal y el riesgo de nuevos desbordamientos en la región.
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