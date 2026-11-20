Videos grabados por ciudadanos muestran los daños en ambos vehículos y los momentos posteriores al impacto.

Un accidente de tránsito entre un bus interprovincial y un camión se registró cerca de Pallatanga, en la provincia de Chimborazo, la mañana de este viernes 20 de noviembre del 2026.

El siniestro quedó registrado en videos grabados por ciudadanos que presenciaron el hecho.

En las imágenes se observa que el bus de la cooperativa Flota Imbabura y el camión terminaron con sus carrocerías severamente destrozadas por la fuerza del impacto.

Videos muestran los daños tras el choque cerca de Pallatanga

Los registros difundidos por ciudadanos también captaron los momentos posteriores al accidente.

En las grabaciones se observa a personas que viajaban en el bus mientras intentaban comunicarse con sus familiares, luego de sobrevivir al siniestro.

Hasta las 09:40, no hay una información oficial de las autoridades que detallen cuántas personas resultaron heridas, si hubo víctimas mortales ni las causas del accidente.