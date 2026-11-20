Las fuertes precipitaciones mantienen bajo alerta a varios condados del sur de Florida, en Estados Unidos.

El estado de Florida movilizó a cientos de integrantes de la Guardia Nacional para atender las emergencias provocadas por las fuertes lluvias de los últimos días.

El gobernador Ron DeSantis informó sobre el despliegue este jueves 19 de noviembre de 2026, aunque no precisó si existen víctimas por las inundaciones.

Las precipitaciones obligaron al cierre de escuelas en los condados de Miami-Dade y Broward.

Además, el miércoles se derrumbó el techo de un templo judío y el agua inundó algunas áreas de un hospital.

Las autoridades mantienen las labores de respuesta en las zonas afectadas.

Florida mantiene alerta por inundaciones repentinas

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) mantiene vigente una alerta por inundaciones repentinas en Miami-Dade, Broward y Palm Beach, en el sureste del estado.

El organismo advirtió que las lluvias y tormentas avanzarán hacia el interior de la región, con mayor riesgo en Broward y Palm Beach.

El pronóstico contempla acumulaciones de entre 2,5 y 5 centímetros de lluvia, aunque en algunos sectores podrían alcanzar entre 7,6 y 12,7 centímetros.

El NWS también reportó que durante los últimos días cayeron entre 7,6 y 12,7 centímetros en amplias zonas de la costa este del sur de Florida, con registros puntuales de hasta 20 y 38 centímetros.

Las precipitaciones elevan el riesgo de inundaciones en ríos, arroyos, zonas bajas y áreas urbanas con drenaje deficiente.

Por ello, el organismo meteorológico pidió a la población mantenerse atenta a nuevas advertencias y a la evolución de las condiciones del tiempo.Así es el operativo de emergencia en Florida

El despliegue anunciado por DeSantis incluye más de 200 agentes de tráfico y 235 oficiales de conservación de la fauna, además de 50 vehículos para circular por zonas inundadas y 60 bombas de agua.

También se incorporaron 28 vehículos todoterreno, 26 embarcaciones de poco calado, 17 aerodeslizadores y ocho vehículos anfibios para terrenos pantanosos.

A este operativo se suman 750 trabajadores del Departamento de Transporte de Florida, que participan en las tareas de respuesta en las comunidades afectadas.