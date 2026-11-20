Los equipos de rescate utilizan embarcaciones y herramientas especializadas para intervenir en sectores inundados. Foto: Bomberos de Guayaquil.

Las inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño han dejado animales atrapados en viviendas, patios y sectores anegados de Ecuador. Para ponerlos a salvo, los organismos de emergencia coordinan operaciones de rescate y asistencia veterinaria.

En Guayaquil, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos rescató a cinco perros y dos gatos durante una intervención realizada el 2 de noviembre de 2026 en el sector de Las Orquídeas.

Pero ¿quién responde cuando una mascota queda atrapada y qué ocurre después de rescatarla?

¿Cómo funciona el rescate de mascotas durante las inundaciones?

La respuesta involucra a distintas instituciones, según el lugar y las condiciones de la emergencia.

Reporte de la emergencia Cuando un animal queda atrapado en una zona inundada, la ciudadanía puede llamar al ECU 911 , proporcionar la ubicación exacta y explicar la situación.

Cuando un animal queda atrapado en una zona inundada, la ciudadanía puede llamar al , proporcionar la y explicar la situación. El servicio coordina la atención con los organismos de respuesta correspondientes. Intervención de los equipos de rescate Los cuerpos de bomberos realizan las operaciones en las zonas de riesgo . Dependiendo de las condiciones, utilizan embarcaciones , cuerdas y equipos especializados para acceder a lugares inundados.

Los cuerpos de bomberos realizan las en las de . Dependiendo de las condiciones, utilizan , y para acceder a lugares inundados. En Guayaquil, 200 integrantes del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) cuentan con entrenamiento para intervenir en escenarios de inundación. Atención y protección del animal Una vez que el animal está fuera de peligro , puede requerir atención veterinaria para identificar lesiones, deshidratación, hipotermia o enfermedades relacionadas con el contacto con aguas contaminadas.

Una vez que el está de , puede atención para identificar lesiones, deshidratación, hipotermia o enfermedades relacionadas con el contacto con aguas contaminadas. En Guayaquil, la Dirección General de Protección de los Derechos de los Animales (ProAnimal) participa en la asistencia a mascotas afectadas por las lluvias y brinda atención en albergues. Permanencia en un lugar seguro Después de la evacuación, los animales deben permanecer en un espacio protegido , con acceso a agua potable y alimento.

Después de la evacuación, los animales deben en un , con acceso a agua potable y alimento. El retorno a las zonas afectadas debe realizarse únicamente cuando las autoridades determinen que existen condiciones seguras.

Estas acciones forman parte de la respuesta institucional ante emergencias. Su aplicación depende de las condiciones de cada rescate.

¿Cuál es el papel del COE Nacional?

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional no ejecuta directamente los rescates, sino que coordina la respuesta entre las instituciones del Estado y los gobiernos locales.

Ante el fenómeno de El Niño, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos dispuso la activación de los COE provinciales y cantonales, así como la aplicación de planes de evacuación y respuesta.

Mientras los bomberos realizan las operaciones en zonas inundadas, las entidades municipales de protección animal pueden intervenir en la atención y cuidado posterior de las mascotas.

¿Cuántos animales han sido rescatados por las inundaciones?

El Municipio de Guayaquil informó que, hasta el 3 de noviembre de 2026, ProAnimal había realizado cinco rescates de animales y dos atenciones veterinarias en albergues por las emergencias ocasionadas por las lluvias.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil reportó el rescate de ocho mascotas, seis perros y dos gatos, durante una intervención en Las Orquídeas.

Se trata de balances institucionales de diferentes operativos. Hasta el momento, no se dispone de una cifra nacional consolidada de mascotas rescatadas durante las inundaciones por El Niño.

¿Cómo proteger a las mascotas antes y durante una inundación?

ProAnimal recomienda que las familias incluyan a sus animales en los planes de evacuación.

Para ello, es importante preparar un kit de emergencia con alimento, agua potable, recipientes, collar y correa o arnés. Los suministros deben cubrir las necesidades de la mascota durante al menos 72 horas.

También se recomienda identificar previamente las rutas de evacuación, mantener a los animales alejados de aguas estancadas y contar con un sistema de identificación, como un microchip, en caso de extravío.

Si una mascota queda atrapada, se debe solicitar ayuda al ECU 911 y evitar ingresar a corrientes o zonas inundadas que puedan poner en riesgo la vida.