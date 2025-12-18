Ecuador declara emergencia al sector bananero por presencia del hongo Fusarium R4T

La alerta por la presencia del hongo Fusarium en Ecuador empezó en septiembre del 2025.

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) confirmó la presencia del hongo letal Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T) en las plantaciones de banano.

A través de un comunicado, Agrocalidad informó que el hongo se halló en una finca de la provincia de El Oro tras "cumplir con los análisis de laboratorio y la cascada diagnóstica establecida".

"El foco identificado se mantiene confinado y bajo estricto control técnico, conforme a los protocolos nacionales e internacionales", detalló la agencia en el documento, difundido este jueves 18 de diciembre del 2025.

La primera sospecha de la presencia del hongo Fusarium R4T se registró el 3 de septiembre de 2025. De inmediato, se desplegaron técnicos especializados, unidades móviles, puntos de desinfección, acompañamiento de técnicos internacionales y todas las medidas necesarias para contener y evitar la propagación de la plaga.

Esta enfermedad afecta a los cultivos de banano, plátano, orito y otras musáceas. Por ello, las autoridades declararon en emergencia fitosanitaria al sector bananero por seis meses.

Durante este tiempo se viabilizarán los recursos del Gobierno Nacional y de la cooperación internacional para fortalecer el cerco epidemiológico y ejecutar acciones de control técnico sin afectar a los productores.

Agrocalidad también aclaró que el hallazgo de este hongo no representa un riesgo para la salud humana ni para el consumo. "Actualmente no existe afectación a las exportaciones, al consumo local, al precio nia la calidad del banano y demás musáceas ecuatorianas", agregó.

¿Qué es el Fusarium R4T y cómo se propaga?

El Fusarium R4T es un patógeno transmitido por el suelo que ataca las raíces de la planta del banano y causa la enfermedad de la marchitez. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se propaga a través de material vegetal infectado y partículas de suelo contaminadas, adheridas a animales o a objetos como herramientas de finca, zapatos, prendas de ropa y vehículos.

Además, esta raza se considera uno de los hongos más agresivos y destructivos en la historia de la agricultura y representa la mayor amenaza mundial para la producción de banano.