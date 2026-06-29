NASA estima daños en casi 59 000 edificios tras los terremotos en Venezuela

Satélites de la NASA revelan la devastación tras el sismo de 7,5 en Venezuela

Una evaluación preliminar de la NASA estima que alrededor de 58 870 edificios quedaron dañados o destruidos tras el doble terremoto que sacudió Venezuela.

El análisis fue elaborado con imágenes satelitales y tecnología de radar, aunque la agencia espacial aclaró que los datos aún no han sido validados.

La magnitud de la devastación desde el espacio

La NASA informó que una primera evaluación rápida, elaborada con imágenes del satélite Sentinel-1, estima que 58 870 edificaciones podrían haber sufrido daños o haber quedado destruidas en la zona afectada por los sismos registrados en Venezuela.

La agencia explicó que el análisis se realizó utilizando información del programa europeo de observación terrestre Copernicus y que corresponde a un producto preliminar, elaborado pocos días después de la emergencia.

Según la NASA, la estimación se basa en datos obtenidos durante el paso del satélite el 25 de junio de 2026, a las 10:16 GMT.

El organismo precisó que la información todavía deberá ser validada conforme avancen las evaluaciones en terreno.

Para elaborar el mapa de daños, los especialistas compararon imágenes captadas después del terremoto con registros obtenidos durante el año anterior.

Con esa comparación identificaron cambios en las estructuras que podrían corresponder a edificaciones afectadas.

La zona afectada se extiende desde Caracas hasta Puerto Cabello

La Agencia Espacial Europea (ESA) también participa en el monitoreo del desastre mediante información del satélite Sentinel-1. Entre los productos desarrollados figura un interferograma que muestra la deformación del terreno provocada por los terremotos.

El mapa compara imágenes tomadas el 18 de junio, antes de la emergencia, y el 25 de junio, un día después de los sismos.

Los datos muestran afectaciones en una amplia franja que se extiende desde Caracas hasta Puerto Cabello, unos 210 kilómetros al oeste de la capital venezolana.

La NASA indicó que su Sistema de Coordinación de Respuesta ante Desastres permanece activado y continuará publicando mapas e información adicional conforme se procesen nuevos datos satelitales para apoyar las labores de evaluación.

El doble terremoto ocurrió el pasado miércoles con epicentros cercanos a San Felipe y Yumare, en el centro-norte de Venezuela. El sismo principal alcanzó una magnitud de 7,5, precedido por otro de 7,2, y provocó fuertes sacudidas en la costa central y el área metropolitana de Caracas.