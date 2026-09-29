La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que Ecuador registra seis incendios forestales activos en cuatro provincias la noche de este 29 de septiembre.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó que, con corte a las 20:00 del martes 29 de septiembre de 2026, Ecuador registra seis incendios forestales activos y uno controlado a escala nacional.

Los eventos de mayor magnitud se concentran en las provincias de Imbabura, Chimborazo, Cañar, Azuay y Tungurahua.

Las entidades de socorro y los cuerpos de bomberos locales mantienen labores de monitoreo y combate de las llamas para evitar la propagación de los flagelos.

Detalle de incendios forestales por provincia

De acuerdo con el informe oficial de Gestión de Riesgos, los puntos de emergencia se distribuirán de la siguiente manera:

Incendios forestales activos

Chimborazo

Cantón Riobamba , parroquia Quimiag.

, parroquia Cantón Riobamba , parroquia Punín.

, parroquia Cantón Guano , parroquia La Matriz.

Imbabura

Cantón Cotacachi, parroquia Imantag.

Cañar

Cantón Biblián , parroquia Sageo.

Azuay

Cantón Sigsíg , parroquia Ludo.

Incendios forestales controlados

Tungurahua

Cantón Píllaro, parroquia San José de Poaló.

Monitoreo en territorio

La Secretaría de Gestión de Riesgos ratificó que mantiene un seguimiento permanente junto con las gobernaciones y los comités de operaciones de emergencia (COE) cantonales.

Esto con le objetivo de articular el envío de recursos y respuesta oportuna ante el avance de los flagelos.