Ecuador registra seis incendios forestales activos en cuatro provincias
La provincia de Chimborazo concentra la mitad de los focos activos reportados por la Secretaría de Riesgos, mientras que en Tungurahua los bomberos lograron controlar el flagelo de Píllaro.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que Ecuador registra seis incendios forestales activos en cuatro provincias la noche de este 29 de septiembre.
ECU 911
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Actualizado:
29 sep 2026 - 21:48
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó que, con corte a las 20:00 del martes 29 de septiembre de 2026, Ecuador registra seis incendios forestales activos y uno controlado a escala nacional.
Los eventos de mayor magnitud se concentran en las provincias de Imbabura, Chimborazo, Cañar, Azuay y Tungurahua.
Las entidades de socorro y los cuerpos de bomberos locales mantienen labores de monitoreo y combate de las llamas para evitar la propagación de los flagelos.
Detalle de incendios forestales por provincia
De acuerdo con el informe oficial de Gestión de Riesgos, los puntos de emergencia se distribuirán de la siguiente manera:
Incendios forestales activos
Chimborazo
- Cantón Riobamba, parroquia Quimiag.
- Cantón Riobamba , parroquia Punín.
- Cantón Guano , parroquia La Matriz.
Imbabura
- Cantón Cotacachi, parroquia Imantag.
Cañar
- Cantón Biblián , parroquia Sageo.
Azuay
- Cantón Sigsíg , parroquia Ludo.
Incendios forestales controlados
Tungurahua
- Cantón Píllaro, parroquia San José de Poaló.
Monitoreo en territorio
La Secretaría de Gestión de Riesgos ratificó que mantiene un seguimiento permanente junto con las gobernaciones y los comités de operaciones de emergencia (COE) cantonales.
Esto con le objetivo de articular el envío de recursos y respuesta oportuna ante el avance de los flagelos.
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