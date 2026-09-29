Iguanas rescatadas en el aeropuerto de Guayaquil fueron devueltas a Galápagos

Las iguanas que fueron halladas en el Aeropuerto de Guayaquil fueron trasladadas nuevamente a Galápagos.

Un grupo de 24 iguanas marinas regresó a Galápagos, un mes después de que los ejemplares fueran detectados en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito durante un operativo contra el tráfico ilegal de vida silvestre.

Los animales fueron identificados el pasado 28 de agosto de 2026 y permanecieron desde entonces bajo atención veterinaria en Quito.

Los reptiles fueron trasladados vía aérea hasta Galápagos con acompañamiento científico y veterinario de especialistas de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y la Universidad de Las Américas (UDLA), informó este martes 29 de septiembre del 2026 el Ministerio de Ambiente y Energía.

Sin embargo, las iguanas no serán liberadas inmediatamente en las islas.

¿Por qué las iguanas permanecerán en cuarentena?

Los 24 ejemplares ingresaron a un espacio de cuarentena temporal, donde serán sometidos a evaluaciones sanitarias, epidemiológicas y genéticas.

Estos análisis serán determinantes para establecer qué ocurrirá con cada animal.

Antes de una eventual reintroducción será necesario comprobar individualmente su estado y cumplir criterios sanitarios y técnicos. También deberá determinarse el origen de los ejemplares antes de decidir en qué condiciones podrían regresar a su hábitat.

El procedimiento busca evitar que el traslado de los animales represente un riesgo para la bioseguridad de los ecosistemas de Galápagos.

La Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) también participa en esta etapa.

Las 24 iguanas fueron detectadas en Quito

El caso se remonta al 28 de agosto, cuando las iguanas fueron identificadas durante controles realizados en el aeropuerto de Quito contra el tráfico ilegal de fauna silvestre.

Desde su retención, permanecieron bajo atención veterinaria antes de que se autorizara su traslado hacia el archipiélago.

El director del Parque Nacional Galápagos, Pablo Sánchez, señaló que en esta nueva etapa se evaluará individualmente la condición de los animales antes de tomar una decisión sobre su posible liberación.

Por ahora, no existe una fecha establecida para que las 24 iguanas marinas sean reintroducidas en Galápagos. Esa decisión dependerá de los resultados de los análisis que se realicen durante la cuarentena.