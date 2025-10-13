Empresa de Aseo de Cuenca alerta riesgos al dejar de cobrar tasa de recolección de basura

Una marcha del personal de EMAC en Cuenca este lunes 13 de octubre

La gerenta de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC), María Caridad Vásquez, se reunió este lunes 13 de octubre del 2025 con el personal que trabaja en las tareas de limpieza y recolección de basura en Cuenca.

Lo hizo para analizar el anuncio del Gobierno que notificó a 41 Municipios para que dejen de cobrar las tasas de recolección de basura. El anuncio impacta directamente en la organización municipal.

Según las cifras de la representante de EMAC, actualmente esta dependencia tiene un presupuesto de 30 millones de dólares al año. De este valor, 20 se recaudan a través de las planillas de luz eléctrica que cobra la Empresa Centro Sur mensualmente.

"La EMAC tiene un presupuesto de 30 millones, si no recaudamos perdemos 20 millones y quiebra la empresa", advirtió la gerenta. Por su parte, el Alcalde de Cuenca, Christian Zamora, también se pronunció y dijo que la orden del Gobierno de dejar de cobrar la Se pone en riesgo la limpieza, la salud y el trabajo de cientos de familias cuencanas.

En sus redes sociales, el Burgomaestre puso un mensaje: "Si se elimina el cobro de la Tasa de Basura en la planilla eléctrica, Cuenca podría quedarse sin el sistema que por más de 30 años ha mantenido la ciudad limpia y saludable".

Y agregó otro mensaje más: "Pedimos revisar esta decisión, porque cuidar el aseo es cuidar la vida y el trabajo de nuestra gente".