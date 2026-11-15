Familia de Gabriel Sigüencia espera la repatriación de sus restos en Ingapirca

Gabriel Sigüencia migrante fallecido en el colapso de un edificio en Nueva York.

Familiares de Gabriel Sigüencia, compatriota que perdió la vida tras el colapso de un edifico en Nueva York, esperan la llegada de su cuerpo para dar cristiana sepultura, en la comunidad de Cochapamba, en Ingapirca, Cañar.

Su esposa y su hijo de cuatro años, junto a toda la familia esperan que se agilite la repatriación del cuerpo. La tragedia ocurrió el pasado 11 de noviembre.

"Él tenía muchas metas, muchos sueños para ayudar a la familia a su esposa a sacar adelante", dice su tío Leonardo Saeteros.

Gabriel creció junto a sus abuelos, hermana y tíos cuando sus padres decidieron emigrar hace 20 años. Hace dos años viajó legalmente a Estados Unidos para reencontrarse con sus padres y buscar mejores oportunidades.

Su partida deja también un profundo vacío en el Tambo, donde su esposa con su pequeño hijo de apenas cuatro años y su hermana menor esperaban su regreso.

La muerte de Gabriel es una nueva tragedia que enluta a una familia cañarense, marcada por el dolor de la migración